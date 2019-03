Hernando acusa a los pacientes de Hepatitis C de "automedicarse" y estar politizados

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha calificado de "disparate" la querella que va a presentar la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C contra la exministra de Sanidad Ana Mato, y ha avisado de que detrás de estos pacientes hay "intereses políticos".

"Me parece un disparate y quiero decirle a esas personas, a las organizaciones políticas que hay detrás de ellas, que la primera vez que se recetaron y aplicaron en el Sistema Nacional de Salud medicamentos contra la Hepatitis C fue cuando Mato era ministra de Sanidad y, ahora, se va a volver a suministrar un nuevo medicamento de última generación a las personas que lo necesiten y con criterios médicos y científicos, no con criterios políticos", ha aseverado Hernando.

Además, ha calificado de "indecente" que una parte de la izquierda acuse al Gobierno de las muertes de pacientes con Hepatitis C y ha destacado la necesidad de dejar a los médicos la labor de prescripción.

"Esto de la automedicación o de que haya un político que determine qué tipo de fármaco se tiene que suministrar a un paciente me parece un disparate", ha apostillado.