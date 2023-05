Los vecinos de Paseo de Perales (Puerta del Ángel) se quejan de los camiones de basura que circulan a todas horas a las puertas de su casa. El Ayuntamiento de Madrid está instalando cantones de limpieza pegados a viviendas: son almacenes donde se deja la basura hasta que se traslada a puntos de reciclaje. Los vecinos afectados piden que se trasladen a zonas industriales,

Los camiones maniobrando son una constante durante varios momentos del día en esta calle de Madrid. Sus vecinos conviven desde hace dos años con este garaje de vehículos de limpieza, situado en el número 15, donde también se almacenan residuos. Algunos escuchan este ruido desde primera línea y aseguran que así es difícil pegar ojo.

"Las maniobras que tienen que hacer son entre 8 y 10, algunos camiones que no pueden entrar o los pitidos de marcha atrás por la mañana. Yo he contado hasta 16 diarios", ha señalado Antonio Díaz, portavoz de los vecinos afectados. Aunque el Ayuntamiento que capitanea el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que no hay quejas registradas. Sin embargo, este mismo miércoles se manifestaron en la puerta varios vecinos.

Gabriel Gómez, vecino que vive en frente del cantón, ha asegurado que "así no hay quien duerma": "Nosotros nos hemos metido a dormir en la habitación de dentro para no oír cacharros de estos". Y no solo ocurre en esta calle.

También hay quejas relacionadas con otros cantones de Madrid, y los vecinos apuntan como culpables al alcalde y al concejal de Medio Ambiente, Borja Carabante. El Ayuntamiento asegura que ha paralizado la construcción de 12 nuevos cantones, a la espera de negociar con los vecinos. Vicente Pérez, portavoz de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha denunciado que están "manteniendo los cantones en los barrios del sur, en los barrios de gente trabajadora y barrios vulnerables".