Los marineros gallegos supervivientes del naufragio en Malvinas han llegado este domingo a España. Los seis españoles que sobrevivieron al hundimiento del Argos Georgia pudieron por fin abrazar de nuevo a su gente, tras haber sido protagonistas de un naufragio que se llevó la vida de nueve personas -dos españoles- y tiene a otras cuatro desaparecidas -dos nacionales-.

Este lunes, laSexta Noticias ha podido hablar con el segundo patrón de abordo, Francisco Gondor, que ha recordado a sus compañeros fallecidos. "El mejor, el mejor, no creo que encuentre un técnico tan bueno como él", ha dicho entre lágrimas. Y ha contado que estuvieron la mayor parte del tiempo sin poder moverse.

"Estuvimos la mayor parte del tiempo inmóviles, no nos movíamos. No éramos capaces de movernos porque no teníamos fuerza, se desconectaba el cuerpo de la mente", ha contado el segundo patrón del Argos Georgia.

Y es que los supervivientes ya están en casa, pero los cuerpos de los dos españoles fallecidos, César Acevedo, vecino de Vigo y patrón de pesca del barco, y Santiago Leyenda, de Baiona (Pontevedra) y cocinero principal de la embarcación, no pudieron ser repatriados, ya que, cumpliendo los protocolos exigidos por las autoridades británicas, serán trasladados a Oxfordshire, en Inglaterra, en los próximos días.

En cuanto a los cuatro desaparecidos en el mar, entre ellos los gallegos Juan Antonio García Rey, 'Pichón', relevo de máquinas, de Ribeira (A Coruña), y Antonio Barreiro, de Noia (A Coruña), se mantiene el operativo de búsqueda y rescate con un buque, un pesquero y un avión.