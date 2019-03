Un grupo de vecinos de Carboneras se moviliza a favor del hotel del Algarrobico

Vecinos de la localidad almeriense de Carboneras tienen previsto reunirse para acometer una nueva pintada sobre el polémico hotel de El Algarrobico bajo la intención de reivindicar este establecimiento, por lo que pintarán de negro la letra 'i' sobre la pintada de "hotel ilegal" que dejaron en su última acción los miembros de la organización ecologista Greenpeace.



Así lo ha indicado el promotor de la acción, Pascual Díaz, quien a través de un evento en la red social Facebook ha convocado a los carboneros y ciudadanos que simpaticen con su propuesta a fin de reivindicar la infraestructura hotelera "de una manera pacífica". Según las previsiones iniciales, espera que unos 200 vecinos acudan al acto.



La concentración será frente al hotel antes de repintar el establecimiento promovido por Azata, empresa que ha dado su consentimiento para llevar a cabo esta acción, según ha explicado Díaz. "Honestamente, el pueblo quiere que se abra el hotel. No sabemos si es legal o no lo es, pero sería una inyección de empleo", ha manifestado Díaz, quien ha trasladado el "malestar" de los vecinos tanto por el protagonismo que ha tomado el municipio en relación al inmueble como por la acción de Greenpeace, que ha "avasallado" a los vecinos.



En este sentido, se ha quejado de que el pasado domingo, mientras la asociación ecologista llevaba a cabo su pintada, muchos vecinos se manifestaron a favor del hotel.



Es por eso por lo que han decidido ahora plasmar su propia reivindicación mediante una nueva pintada, para lo que los establecimientos locales han donado latas de pintura negra. No obstante, desde el pasado lunes por la tarde figura en la fachada del hotel otra inscripción posterior a la acción de los ecologistas en la que se puede leer 'Hotel sí, 100% legal. Trabajo sí, paro no. Greenpeace mafia'.