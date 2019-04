Gran Canaria se enfrenta de nuevo a una plaga de culebras de California, una amenaza para su biodiversidad

Las culebras reales de California se han convertido en una amenaza en Gran Canaria y han desatado la alarma entre la población. En lo que va de año, el cabildo ya ha localizado y capturado a más de 100. "Están cerca de casas, en los barrancos, en los terrenos de cultivo...", explica el técnico de campo José Miguel Sánchez.

Las hay albinas, negras y de hasta un metro y medio de longitud. Sin embargo, los expertos llaman a la calma. "Puede llegar a morder pero no causan ningún daño. No es venenosa, no tiene colmillos", asegura el también técnico de campo Jorge Saavedra. Estas culebras no son peligrosas para los humanos, pero sí para la biodiversidad de la zona.

"Principalmente, afecta a los reptiles; en concreto, a tres ejemplares concretos: al lagarto gigante de Gran Canaria, a la lagartija lisa y al perenquén", destaca Mario Marrero, miembro de Ecologistas en Acción. A través de una aplicación, los ciudadanos pueden alertar de su presencia.

"Pueden indicar que han visto una serpiente viva o muerta y automáticamente nosotros nos ponemos en contacto con esa persona y acudimos a recoger la serpiente", explica Ramón Gallo Barneto, miembro de GesPlan (‎Gestión y planeamiento territorial y medioambiental S.A.) Con estas medidas pretenden no solo preservar la fauna local, sino transmitir tranquilidad a la población.