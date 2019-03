El Gobierno confirma la retirada temporal del permiso de vuelo al Airbus A400M

El ministro ha declarado en Onda Cero que "es evidente que por razones de prudencia y hasta que no se sepa el resultado de la investigación no conviene que los aviones que están en estos momentos en producción puedan volar sin saber qué es lo que ha pasado, y esto es una razón de prudencia objetiva, no es que sepamos ya algo sobre lo que ha pasado en el avión".

Morenés se refería así al siniestro del pasado sábado en Sevilla de un Airbus A400M en el que murieron cuatro personas. El ministro de Defensa ha insistido en que continúan investigándose las causas del siniestro, en el que "no se puede descartar ninguna hipótesis".

"Parece ser que el comandante hizo una maniobra para tratar de evitar males mayores en el accidente, lo cual le honra personalmente muchísimo. No me atrevo a prejuzgar qué es lo que pasó. Yo he volado en ese avión y me parece un prodigio de tecnología", ha añadido.

Por otro lado, la juez del juzgado de instrucción 13 de Sevilla ha acordado que las actuaciones sobre el accidente del Airbus A400M permanezcan por el momento bajo secreto de sumario para garantizar una investigación objetiva y veraz de lo acaecido.

La decisión de la juez Ana Rosa Curra se produce tres días después del accidente del avión militar, en el que murieron dos pilotos y dos ingenieros y resultaron heridas dos personas más, que se recuperan en dos hospitales sevillanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha explicado en un comunicado que la autoridad judicial es quien dirige, autoriza y coordina las investigaciones que se llevan a cabo desde diferentes ámbitos y que ya están en marcha. Una de las primeras diligencias que se está practicando es la identificación de los cadáveres, para lo que las pruebas de ADN de los cuerpos se cotejarán en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil de Madrid con las muestras extraídas de sus familiares, proceso que podría demorarse aún 48 horas.