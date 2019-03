El 'efecto Gamonal' no parará hasta conseguir la dimisión del alcalde

Los vecinos no han amanecido juntos a las 6 de la mañana, porque de momento no hay que seguir haciendo guardia para frenar la entrada de maquinaria y trabajadores a las obras. Pero desde las 12 están reunidos en una asamblea a la que no se permite la entrada a las cámaras, para escuchar las peticiones de todos los vecinos, como la paralización definitiva de las obras, la solución al abandono del barrio y la dimisión del alcalde.

Precisamente el primer edil, sin argumento alguno, ha suspendido en el último momento una entrevista con laSexta Noticias, dejando a nuestro equipo plantado en la puerta del Ayuntamiento. Pero minutos antes ha dicho en el programa 'Espejo Público' que no se siente derrotado: "En modo alguno no hay ningún tipo de rendición ni de claudicación".

Ha añadido que la suspensión de las obras sólo es un tema de seguridad: "Imposibilidad física de realizar esas obras desde el punto de vista de seguridad de los trabajadores y de la maquinaria que necesitan para eso".

Y que no ha recibido represalia alguna por cómo está gestionando esta crisis: "Del PP solo he recibido apoyo, apoyo, y apoyo". Pero para apoyo, apoyo y apoyo, el de los miles de ciudadanos dispuestos a salir a la calle a defender el 'efecto Gamonal'.