El fiscal dice que el caso Madrid Arena apunta al Ayuntamiento como responsable subsidiario

"En la investigación todo apunta a que el Ayuntamiento de Madrid podría ser responsable civil subsidiario", ha explicado Moix en declaraciones a los medios tras un encuentro con el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad y portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.



Además, ha asegurado que dentro del procedimiento judicial "si es necesario" y "preciso" se investigará a más personas tanto del Ayuntamiento como de las empresas involucradas. "Lo que sí es cierto es que la Fiscalía va a realizar y realiza un esfuerzo para investigar la actuación de todos aquellos: Ayuntamiento o empresas que intervinieron", ha dicho.



En este sentido, Moix ha insistido en que se podría solicitar la imputación de más personas "si se considera que es procedente", sin descartar que pueda haber más imputaciones dentro del Ayuntamiento de Madrid.



Asimismo, el fiscal superior de Madrid ha adelantado que el próximo 22 de noviembre se reunirá con el fiscal del caso para decidir el rumbo que tomará la investigación a raíz de las declaraciones del responsable de Diviertt, Miguel Angel Flores, Kontrol 34 y Seguriber.



"Se valorará cual será la línea de investigación de la Fiscalía en atención no sólo de lo que resulte de las declaraciones, sino también de otras pruebas como informes", ha apuntado y ha incidido en que las pesquisas "no pueden ir más deprisa", ya que se trata de acumular el mayor número de indicios y pruebas.



Además, ha explicado que "a la Fiscalía de Madrid no le consta que haya una resolución en la que el juez haya admitido la personación del Ayuntamiento como acusación particular", aseverando que tienen "claro que no podría estar al mismo tiempo como acusación particular y responsable civil".