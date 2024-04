Los abogados de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, asesinado supuestamente a manos de Daniel Sancho en Tailandia, han dado este lunes una rueda de prensa a menos de 24 horas de que empiece el juicio. En la comparecencia, los letrados han destacado que la familia busca que se condene al joven español por "asesinato premeditado", incidiendo en que si alguien se va de vacaciones, "no es necesario que compre una sierra, bolsas, cuchillos y cintas".

Los abogados de la familia Arrieta, Beatriz Uriarte y Juan Gonzalo Ospina, han asegurado en la rueda de prensa que Daniel Sancho "vino a Tailandia a acabar con la vida de Edwin", señalando a los "actos preconcebidos y anteriores a su muerte" como la compra de un cuchillo, una sierra y cintas cinta, y posteriores. Uriarte ha sostenido que Daniel Sancho "hizo desaparecer el cadáver" de la víctima y "su documentación para que quedase impune".

Por otro lado, la abogada ha señalado que "todo esto se sabe gracias a la hermana de Edwin, que activó las alarmas". "Su hermana hizo una investigación en redes y se puso en contacto con la embajada para conseguir saber qué ha pasado con Edwin". Y ha añadido que "Daniel confesó lo ocurrido y no de forma aleatoria". "Mañana empieza la lucha de la familia a la que no le van a devolver a Edwin nunca más", ha expresado.

Juan Gonzalo Ospina, por su parte, ha aseverado que ellos asesoran a la familia, pero no pueden trabajar desde Tailandia. Por eso, han presentado a un abogado y una abogada tailandesas que defenderán el caso. "Estamos aquí porque nos lo ha pedido la familia para estar atentos del trabajo de la Fiscalía y también la familia nos pide que estemos aquí para mostrar la gratitud al trabajo de la Fiscalía", ha incidido. Para él, el juicio oral de este martes "será el momento en el que el fiscal le leerá los cargos a Daniel y aceptará los cargos o no".

Asimismo, ha adelantado que el tribunal "es posible que emita el juicio a puerta cerrada con personas identificadas, sin saber si podrán entrar medios identificados o no". Asimismo, Ospina espera "una sentencia justa" porque "sería acercarse a la realidad y veracidad". "La familia cree que esto es un asesinato premeditado. Lo justo sería una sentencia por asesinato premeditado, en opinión de la familia", ha trasladado. A esto, su compañera Uriarte ha añadido que entienden que "una persona que ha venido de vacaciones no es necesario que compre sierra, bolsas, cuchillos y cintas". "No se entiende por muy asustado que esté que hiciese desaparecer su documentación y cuerpo", ha detallado.

Además, ha explicado que "mañana las partes y la acusación deben hacer valer sus informes de evidencias y puede haber cambios". "Nosotros no aportaremos el testimonio de los padres porque nos lo han desestimado", ha agregado. Después, preguntada sobre si Sancho "va a intentar demostrar que fue víctima de una agresión sexual", ha zanjado que "cualquier atentado al honor de Edwin, se perseguirá", así como "cualquier mentira que se realice".