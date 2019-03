Fallecen cuatro ancianas al inundarse una residencia en Lleida

Un total de nueve ancianos dormían en la planta baja de la residencia inundada en Agramunt, Lleida. Hasta el alcalde, Bernat Solé ha tenido que intervenir cuando empezaba a entrar el agua. Según ha explicado a los medios, "al intentar entrar a las planta de abajo, he visto que era imposible".



De madrugada, apenas llovía, sin embargo los 130 litros que cayeron horas antes en el nacimiento del río, provocaron el desbordamiento a su paso por el pueblo. Albert Vilanova, jefe de Bomberos de la Generalitat, destaca que "sólo se podía acceder con equipos de neopreno".



Los bomberos han encontrado a cuatro mujeres ahogadas en sus habitaciones, pero han podido rescatar a otras cinco personas que se han salvado al flotar sus colchones.



Los responsables de la residencia niegan que las víctimas estuvieran atadas a sus camas. La Generalitat, no obstante, ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. Neus Munté, vicepresidenta, ha explicado que se trata de "una residencia privada habilitada para recibir ayudas, todo estaba en orden".



Los vecinos aseguran que no habían visto una crecida similar en años. El temporal ha provocado además crecidas de varios ríos y ha obligado a cortar carreteras y la vía que une por tren Zaragoza y Lleida. El 112 ha recibido en Cataluña más de 1.000 llamadas.