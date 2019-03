Los expertos piensan que "la competencia intentará utilizar el accidente para beneficiarse"

Muchos grupos españoles están en estado de alerta tras el accidente en Santiago de Compostela, ya que está en juego numerosos contratos con otros países para llevar una gran inversión como es el AVE. Según Antonio Bonet Madurga, vicepresidente del club de exportadores e inversores, "la competencia intentará utilizar el accidente para favorecer su proyecto".

En estos momentos, uno de los contratos más importantes que está en juego es el del AVE de Brasil, cuya adjudicación se conocerá el próximo 19 de septiembre. También se está tratando el AVE de California y el que unirá a Moscú con San Petersburgo, proyectos realmente importantes para la economía española.

Aunque una de las condiciones para poder optar a estos proyectos es no haber tenido un accidente en los últimos 10 años. Desde ADIF ya se han defendido diciendo que el accidente ha sido de velocidad alta, no alta velocidad, y que no fue fallo técnico, sino humano.

El sector ferroviario en España es sin duda uno de los mejores del mundo, así lo reconoció hace pocas fechas el Secretario de trasportes de Obama, "tenéis el mejor sistema ferroviario".

Sólo el año pasado fue el segundo sector que más creció, con un 21%. En lo que se refiere a exportaciones, se llegó a conseguir un total de 2.800 millones, e incluso hasta 18.000 puestos de trabajo.