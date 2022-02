La causa de la muerte de Esther López, la joven que estuvo desaparecida durante tres semanas en Traspinedo, sigue siendo todo un misterio. Aunque el análisis de su cadáver está aportando algunas pistas a los investigadores.

¿Cuál es la causa de la muerte de Esther López?

Un tac encontró traumatismos internos en el cuerpo de la joven, a pesar de que ni el examen externo de su cuerpo, hallado el pasado sábado, ni las radiografías practicadas al cadáver encontraran señales de violencia. A pesar de ello, los forenses tienen muchas dudas todavía sobre la etiología de la muerte de Esther y es que los traumatismos no son definitivos ni concluyentes.

El cuerpo de Esther, además, apareció con sus efectos personales, entre ellos el teléfono móvil. No obstante, el examen forense aún no ha concluido, a falta de los informes histopatológicos y toxicológicos.

¿Dónde la encontraron?

Fue un senderista quien el sábado 5 de febrero por la mañana advirtió de la presencia de un cuerpo en una cuneta a cuatro kilómetros de Traspinedo, un lugar muy próximo a la zona de búsqueda y a la carretera. Tras el hallazgo, la Guardia Civil no descartaba la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido trasladado.

Aunque se desconoce dónde pudo estar antes, si es que estuvo en otro lugar, el cuerpo de Esther no estuvo preservado en un lugar cerrado y oscuro a baja temperatura, puesto que la fauna cadavérica o necrófaga que tenía el cadáver -a falta de un examen más detallado- podría corresponder, al menos aparentemente, con las más de tres semanas que la joven pasó en paradero desconocido. Por eso, la impresión de los investigadores es que Esther pudo morir en una fecha cercana a la de su desaparición, aunque la precisión la darán los entomólogos.

Y es que, debido a las tres semanas que han pasado, resulta muy complicado precisar una data exacta de la muerte hasta que se pueda determinar exactamente el desarrollo de la fauna que había en el cadáver. Será esto lo que fije la fecha de la defunción, puesto que pasado tanto tiempo no son indicativos ni la temperatura ni la rigidez del cuerpo, pero sí su estado de descomposición.

¿Qué hipótesis se barajan?

La causa de la muerte de Esther López fue un shock hipovolémico, no obstante, se desconoce todavía qué pudo producirlo. Sobre el fallecimiento de la joven hay tres hipótesis.

La primera hipótesis es que fue atropellada. El lugar donde apareció su cuerpo se encuentra en el camino de vuelta a su casa y en una zona peligrosa. Quizá regresaba andando y sufrió un atropello fortuito. El cadáver llevaba el abrigo y contaba con todas sus pertenencias, algo que reforzaría esta tesis. La Guardia Civil valora esta posibilidad, de hecho, un equipo experto en reconstruir accidentes de tráfico analizó la zona.

La segunda hipótesis es la de muerte natural. Se contempla que Esther pudiera haber sufrido algún problema de salud mientras regresaba a su casa. Cabe destacar que su cuerpo no presenta traumatismos externos y que, por ahora, no hay detenidos al no existir pruebas contra nadie.

El tercer planteamiento es el de una muerte violenta. Esta posibilidad podría contemplar un traslado del cadáver, ya que el cuerpo no estaba en el arcén, sino en la cuneta.