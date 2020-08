El perímetro del incendio que afecta al término municipal de Robledo de Chavela, en Madrid, está estabilizado, aunque continúa activo. En estos momentos no existe peligro para la población de los municipios cercanos, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.

El director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo, ha confirmado este lunes por la mañana que el fuego "continúa activo, si bien los trabajos que se han hecho durante la noche por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidade de Madrid, las brigadas forestales y la UME han permitido estabilizar el perímetro".

No obstante, ha advertido de que "ahora queda un trabajo muy importante de los medios aéreos durante el día para intentar que ese perímetro no crezca" y que no se abran nuevos frentes del incendio. Según ha explicado, los servicios de emergencias son "optimistas" en cuanto a la evolución del incendio y "no hay ningún riesgo para la población en este momento".

"Estaremos muy prevenidos si el incendio cambia su comportamiento y puede afectar a alguna de las poblaciones", ha apuntado. Durante la noche, los trabajos de extinción se centraron, precisamente, en la protección de las poblaciones de Robledo, Zarzalejos y también Fresnedilla de la Oliva.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desplazará este lunes al Puesto de Mando desde el que se coordinan los trabajos de extinción del incendio forestal.

A primera hora de este lunes, seguía activado el nivel 2 por el incendio y estaban cortadas las carreteras M-521 y M-512, así como la línea C-3 de cercanías entre Zarzalejo y Santa María de la Alameda.