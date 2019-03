Después de que el juez archivara las causas por los casos de bebés robados en los que estaba implicada Sor María, María Luisa Torres, una de las afectadas, no piensa rendirse hasta descubrir cómo le robaron a su hija.

En el punto de mira de la denuncia que prepara contra las personas que colaboraron con Sor María, se encuentran el anestesista y el director del Hospital Santa Cristina de Madrid. Al primero, por haberle puesto una anestesia general en lugar de una anestesia local, tal y como rezaba su historial.

María Luisa Torres señala que la muerte de Sor María no puede acabar con la investigación. "Yo voy a seguir, y quien me quiera seguir que me siga. No voy a tirar la toalla, si he esperado 29 años para encontrar a mi hija, no me importa esperar otros 29 para demostrar mi verdad" asegura.

Según su abogado, aún quedaban testigos por declarar y con el sobreseimiento de la causa, sus testimonios no llegarán a escucharse. María Luisa tiene hasta el domingo para presentar un recurso contra el archivo de su caso, sabiendo que cuenta con todo el apoyo de las asociaciones de Bebés Robados.