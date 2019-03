España niega el asilo a una mujer perseguida por ser lesbiana en Camerún

A Christelle Nangnou se le acaba el tiempo. La joven tiene de plazo hasta el próximo viernes para evitar que España le devuelva a su país de origen, Camerún. Allí Christelle está siendo perseguida por las autoridades por ser lesbiana. La homosexualidad es causa de castigo judicial en Camerún, con penas de hasta cinco años de cárcel.

"Mi propia familia me repudia por ello, recibía cartas amenazantes de mi comunidad, por eso decidí huir", relata la joven a eldiario.es a través de su abogado.

Cuando Christelle, con un documento de identidad falso, llegó al aeropuerto de Madrid solicitó derecho de asilo por persecución por orientación sexual. Pero le fue denegado. Desde entonces lleva dos semanas en la sala de inadmitidos de la terminal.

"Han intentado expulsarme y meterme en un avión tres veces, pero me he resistido. Les he dicho que no puedo volver a mi país porque allí no puedo tener vida", explica Christelle.

"Todas las mujeres que conozco que fueron condenadas por lesbianas han desaparecido, nunca más he sabido de ellas". El día 15 las partes implicadas en el caso tienen que presentar el informe administrativo sobre Nangdou, el recorte de periódico camerunés en el que se le acusa de lesbiana y cualquier otra prueba que pueda mostrar su vulnerabilidad y persecución.