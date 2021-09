Jesús Ibáñez, sismólogo volcánico, ha afirmado en laSexta que es "inevitable que se produzcan incendios forestales", y que "ardan casas", al tiempo que ha dicho que "no tiene sentido bajo ningún concepto el intentar apagar un proceso de lava porque no se puede". "La lava tiene un camino inexorable que el hombre no es capaz de parar", ha subrayado.