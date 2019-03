Afectados por la hepatitis C rodean el Ministerio de Sanidad ante la ausencia de medicamentos

Los afectados por la hepatitis C aseguran que si no les llega el medicamento no es un problema por falta de dinero, sino que es un problema político y que no se puede tolerar. Por eso, cientos de personas se han manifestado con una cadena humana alrededor del Ministerio de Sanidad al grito de "asesinos".

Un acto simbólico en el que le han dicho al Gobierno que tiene que poner ya el dinero sobre la mesa para tratar a todos los enfermos.

Al frente de la concentración han estado los pacientes de hepatitis C con sus familiares y amigos. Ante todo, el apoyo y la solidaridad ha sido fundamental en una manifestacióna a la que también se han acercado mostrando su apoyo miembros políticos del PSOE y de Podemos.

La concentración ha concluido con la lectura de un manifiesto y la actuación de la solfónica. Los pacientes dicen que continuarán con su encierro indefinido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid hasta que consigan los medicamentos.