Prisión sin fianza para el profesor detenido por abusar presuntamente de siete menores en un colegio privado de Madrid

El profesor detenido por abusar de alumnos en un centro de Villanueva del Pardillo (Madrid) llevaba cuatro años dando clases en el colegio Vallmont. Fue apartado de sus funciones cuando tres padres denunciaron posibles abusos, tras lo que fue despedido, al igual que el director, aunque éste por pérdida de confianza.



Así lo ha explicado a la prensa el abogado del centro educativo, Francisco Rodríguez, en el propio colegio, ubicado en la calle Mallorca de la citada localidad. El letrado ha explicado que el pasado 2 de febrero los padres de tres alumnos comunicaron al centro que sus hijos relataban que habían sufrido abusos por parte del docente, por lo que inmediatamente se activaron los protocolos previstos para estos casos, como la comunicación de lo ocurrido a la Consejería de Educación.



Ese mismo día, el colegio comunicó al profesor que le relevaba y que no podía dar clases ni acudir al centro, y al día siguiente directivos del colegio acompañaron a los padres a interponer las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil.



El colegio ofreció todos los medios disponibles a estos padres y posteriormente comunicó la situación al resto de progenitores, aunque de forma genérica para salvaguardar los derechos de las posibles víctimas, ha precisado el abogado. Además de apartar inmediatamente de sus funciones al profesor denunciado, a continuación el centro le abrió un expediente laboral y además extinguió su contrato.



También extinguió el contrato del director del colegio, aunque "no debido a este tema, sino por una situación de falta de confianza que se venía produciendo", ha matizado el letrado. Al ser preguntado sobre este segundo despido, el abogado ha incidido en que en su opinión "no tiene relación directa con el caso" de los abusos.