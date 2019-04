El pelo de Elvis y de Jagger, los dientes de Lennon, un vestido de Marilyn... las subastas mitómanas más caras

Después de 32 años de la muerte de Truman Capote, uno de los padres del nuevo periodismo, se subastarán parte de sus cenizas, con las que se esperan conseguir entre 4.000 y 6.000 dólares.

Pero esta no es la única subasta extravagante de objetos de famosos, un sólo mechón del pelo de Mick Jagger de los Rolling Stones se vendió por casi 6.000 euros. Pero el rey del rock también parece serlo cuando de pelo se trata, porque por su cabello llegó a pagar 100.000 euros.

La banda rival de los Stones, Los Beatles también tienen su historia en lo que a subastas curiosas se refiere. Un diente de John Lennon se llegó a vender por 27.000 euros.

La política no se libra tampoco, pues por la dentadura del exprimer ministro británico Winston Churchill se pagaron 24.000 euros. Y siguiendo con políticos, el ataúd del presunto asesino de John Fitzerald Kennedy, Harvey Lee Oswald se subastó por 76.000 euros.

El vestido que llevaba la actriz Marilyn Monroe en la felicitación de cumpleaños más famosa de la historia a Kennedy se subastó por la friolera de más de un millon de euros. El importe marcó el record de las subastas mitómanas.

Sin embargo, estos objetos de subasta no llegan a los tres millones de euros que costó el piano con el que Sam tuvo que tocar otra vez la canción 'As time goes by' en la película 'Casablanca'.