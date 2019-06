El patriarca de las dos mujeres asesinadas en Aranjuez: "'Juanín' disparó a sangre fría, como si fuesen perros"

El hombre que disparó el domingo por la noche desde la ventana de su casa de Aranjuez a varios familiares, matando a dos cuñadas e hiriendo en una pierna su suegra, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza.

El tío y patriarca de las dos asesinadas afirma en Espejo Público que el suceso ocurrió cuando Lisette, una de las víctimas, fue a por un patinete que había dejado su hijo y 'Juanín' "la disparó a corta distancia sabiendo que la iba a matar".

Según su versión, "en ningún momento hubo un conflicto serio o ninguna palabra que pudiera encender a 'Juanín'", que las disparó "a sangre fría, como a perros". Además, asegura que la sobrina le pidió que no disparara porque había niños alrededor.

La tercera víctima del asesino de Aranjuez, su exsuegra Consuelo J., de 50 años, sigue evolucionando favorablemente en el hospital 12 de Octubre de Madrid y su estado es menos grave, por lo que ya ha pasado a planta, ha informado una portavoz del centro médico. El tío de las asesinadas cuenta que ella "aún no lo asimila" y que "está muy mal".

Por último, ha querido tranquilizar a los vecinos de Aranjuez asegurando que su familia no quiere causar problemas y que no habrá ninguna venganza porque confían en la justicia. "No va a pasar nada, pero queremos prisión permanente revisable para él", afirma.

Máxima tensión y amenazas en el juzgado

En las puertas del juzgado se pudieron ver escenas de rabia y frustración a la llegada de 'Juanín' por parte del viudo de una de las fallecidas, que a su llegada le ha increpado al grito de "pueril, mis hijas se quedan sin su madre". "Ellas no tienen la culpa. Mis hijas Juanín, mi mujer, hijo de puta, suicídate en la cárcel. Me cago en tus muertos canalla", ha gritado entre sollozos.

Otros familiares le han amenazado con vengarse y matarle en la cárcel: "Nos vamos a comer a tu hijo y a tu padre les vamos a sacar los ojos y vamos a hacer hasta pisto con ellos. No has tenido cojones para ser hombre".