El Ayuntamiento de Málaga investiga 17 denuncias por discriminación racial en una caseta de la feria

En la feria de Málaga hay mucha sevillana, algún que otro trago de más y puede que también discriminación racial. Es lo que asegura el actor de 'Mar de Plástico' Will Shephard, quien denuncia que no le dejaron entrar a una caseta por ser negro. "Ante las evidencias responde y les dije 'no me estáis dejando pasar por racistas y no lo voy a consentir'".

Ocurrió el pasado sábado en una caseta-discoteca de Málaga. Todo el mundo entraba sin problema, pero, cuando Will y sus amigos trataron de acceder al local, los porteros se lo prohibieron. "No hace falta un bofetón en la cara para que te duela. El racismo, sentirlo, vivirlo y sufrirlo, duele", lamenta.

El actor pidió la hoja de reclamaciones, lo denunció a en redes sociales y, después, ante la Guardia Civil. Este lunes se ha plantado en el Ayuntamiento para pedirle al alcalde que esto no vuelva a ocurrir. "Trataremos de ser proactivos para que esto no pase", señala, por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El dueño de la caseta dice sentirse sorprendido, niega la versión del actor y atribuye el percance a cuestiones de aforo."Todo es falso, la única razón fue que estaba el aforo completo", explica José Sánchez, responsable de la caseta 'Maná':.

El actor da el paso de hacerlo público, dice, para que no se siga tolerando la intolerancia. "Me han dicho que esto no ocurre, y sí pasa, pero no se oye", destaca Will.Mientras, la feria sigue tratando que el ruido mediático no empañe el sonido de la fiesta.