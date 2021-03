Una mujer ha logrado salvar la vida en un incendio en Nerva (Huelva) tras saltar por la ventana gracias a la ayuda de sus vecinos: al verse rodeada por las llamas, no vio otra opción que lanzarse al vacío, mientras, abajo, ellos extendían una manta para recogerla al caer.

En el vídeo junto a estas líneas se observa el angustioso momento en el que Mari Ángeles, desesperada, salta desde un tercer piso. "Cuando fui a abrir la puerta para salir, ya no podía", relata ella.

Ante esta situación, sus vecinos acudieron en su ayuda. Uno de ellos explica que "el tiempo era muy justo" y "la mujer tuvo que saltar". "Yo lo que pedía era, 'por Dios, ¡socorred a estas personas!'", cuenta otra vecina.

Y es que Mari Ángeles es sorda y no escuchaba los gritos de los vecinos advirtiendo del peligro, hasta que la única salida que le quedó fue la ventana. Sin embargo, lograron amortiguar la caída con una manta. "Si no salto, me quemo ahí", explica ella, que solo ha sufrido una fractura en el pie.

El alcalde de la localidad, José Antonio Ayala, ha explicado que, al parecer, el fuego se inició en el comedor de la vivienda del 2ºA y se propagó por todo el bloque. Por su parte, el jefe de Bomberos de la Cuenca Minera, M. Antonio López, apunta que "no había nadie que se hubiera dado cuenta", por lo que "ardió mucho tiempo de forma incontrolada".

Otras cuatro personas más quedaron atrapadas, pero pudieron ser rescatadas, entre ellas un hombre al que un vecino salvó trepando por la fachada del edificio. Por el momento se desconoce el origen del incendio y los vecinos no podrán regresar a sus casas hasta dentro de un mes.