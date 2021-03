Una de las prioridades de Más Madrid en la capital es la de retirar de los centros escolares el amianto que permanece en las estructuras de 60 colegios, según la formación. Se trata de un material cancerígeno prohibido en España desde 2020.

El concejal Félix López-Rey ha insistido en la problemática con un discurso que se ha viralizado en las redes sociales, en el que ha explicado que a menos de 100 metros de su puerta hay un colegio (Meseta de Orcasitas) que tiene 2.050 metros de amianto. "Cuando veo a los niños y niñas pasar con sus mochilillas yo siento pena, tristeza", ha relatado, y por eso, desde su posición de concejal quiere cambiar las cosas: "Antes no lo sabíamos, no era culpa de nosotros, pero cada día sabemos más y no podemos dejar a esos niños y niñas".

Sin rodeos, el político y activista ha señalado a resto de miembros del Ayuntamiento: "No es tolerable. No tendríamos vergüenza si no somos capaces todos de hacer algo más. Está en juego la vida de los niños y las niñas". López-Rey ha dejado claro que esta "no es una cuestión ideológica ni de credos religiosos. No me digan que es que va a haber elecciones" y que está depuesto a movilizarse de cualquier manera para que el amianto sea eliminado de una vez por todas.

La propuesta de Más Madrid pasa porque las labores de limpieza se realicen en verano, una vez finalizado el curso escolar, para no poner en peligro al alumnado. En esta línea, López-Rey ha defendido que una ciudad como Madrid tiene recursos "suficientes" para hacer frente al problema, "y si no tiene recursos, vayamos donde corresponda".

"La vida me ha enseñado, después de más 50 años en esta pelea por conseguir unos barrios mejores, que si no sales a la calle, no gritas los problemas, nadie te hace ni puto caso", ha concluido su discurso, tremendamente enfadado y subiendo el tono. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha alabado este discurso, señalando que el concejal "habla desde el corazón defendiendo de nuevo a los barrios".

Poco después, el concejal de Más Madrid se ha dirigido, con un vídeo en sus redes sociales, directamente a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Si en 48 horas no se comprometen por escrito a quitar el amianto cancerígeno de los colegios de Madrid, nos movilizaremos".

Ha señalado además que las madres y padres "están asustados e indignados" al ver el mapa del amianto en los colegios.