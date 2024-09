El cantaor Diego 'El Cigala' será juzgado el próximo 7 de noviembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) por delitos de maltrato y vejaciones a su mujer, han confirmado fuentes jurídicas.

El juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha fijado esta fecha, tras un aplazamiento, para el juicio por unos hechos por los que el cantaor fue detenido en un hotel de Madrid en junio de 2021, después de que la que entonces era su pareja le denunciara en una comisaría de Jerez de la Frontera. En julio de 2023, la titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez propuso que Diego 'El Cigala' fuera juzgado por los delitos de maltrato y vejaciones continuadas a su exmujer.

Se ponía fin así a unas pesquisas que se iniciaron en junio de 2021, cuando el cantaor fue detenido en un hotel de Madrid en junio de 2021, después de que su entonces pareja acudiera a una comisaría de Jerez de la Frontera, donde reside, para denunciarle por daños físicos y psicológicos. La Policía de Jerez envió un requerimiento para que el cantaor fuera detenido en el hotel de Madrid en el que se encontraba y pasó una noche en comisaría. El juez le dejó en libertad a la espera de que el juzgado de Jerez, que inició el proceso por la denuncia, continuara con las pesquisas.

Fruto de ellas, el 30 de diciembre de 2020, la titular del juzgado de violencia contra la mujer dictó el auto de procedimiento abreviado, con el que ponía fin a la investigación y proponía que fuera juzgado. Finalmente el juzgado penal número 3 de Jerez ha fijado este juicio para el próximo 7 de noviembre.

"Las mujeres siempre quieren dineros"

Tras ser puesto en libertad, Diego Ramón Jiménez Salazar hizo sus primeras declaraciones a los medios, asegurando que el motivo de su detención eran "los dineros": "Siempre quieren dineros las mujeres". En su cuenta de X (Twitter), 'El Cigala' pidió disculpas por expresarse de una manera "totalmente errónea tras verse injustamente denunciado y en un estado de máxima tristeza y frustración".

"No me refería a todas las mujeres del mundo, sino a una sola, en concreto con la que tengo un desencuentro económico", explicó, añadiendo: "Yo no soy perfecto y he podido cometer errores en mi vida (…) pero Dios es mi testigo de que siempre he obrado de corazón y buena fe".

La exmujer de 'El Cigala': "Me cogió del cuello y me dijo 'puta, me cago en tus muertos, te mato'"

El diario 'Caso abierto' accedió en exclusiva a la denuncia que la exmujer de 'El Cigala' interpuso en la Comisaría de Jerez de la Frontera el 9 de junio de 2021, en la que afirmaba tener "mucho miedo" por ella y por sus hijos. "Hasta ahora he aguantado esta situación por los niños, pero ya no puedo más", confesaba.

"Le recriminé una posible infidelidad y él respondió dándome una paliza. Recibí varios puñetazos en varias partes del cuerpo y empujones. Cuando yo ya estaba en el suelo, me dio varias patadas. Pasados unos días, él actuaba conmigo como si no hubiera pasado nada. Entonces, yo le recriminé lo que había sucedido y él me dijo: no te he dado una paliza, si te doy una paliza no lo cuentas", relató la mujer.

Además, recogió las numerosas vejaciones que había sufrido a lo largo de su relación: "Era habitual que Ramón, por cualquier motivo, se dirigiera a mí llamándome 'puta, desgraciada' o diciéndome 'me cago en tus muertos'. Yo llegaba incluso a pedirle perdón para que la situación no fuera a más".

Diego 'El Cigala' también fue condenado en 2014 por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por una falta de amenazas a una azafata, a la que tuvo que pagar 20 días de multa a razón de seis euros diarios, 245 euros por los días que estuvo incapacitada para trabajar, además de 1.200 euros por las secuelas sufridas y 2.520 por los gastos médicos que tuvo.