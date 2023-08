La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena (Málaga) a un joven de 29 años que entró con un cuchillo a un piso turístico, paseándose por el inmueble para posteriormente atrincherarle en éste y amenazar con quemarlo. El arrestado fue visto por testigos deambulando por las zonas comunes del edificio con una máscara y un arma blanca de grandes dimensiones, y una vez dentro del apartamento, comenzó a lanzar objetos desde la terraza a la vía pública, según ha informado este lunes 14 de agosto, la Policía Nacional en un comunicado.

Según este informe, los hechos comenzaron sobre las 1:45 horas cuando la Policía recibió un aviso que alertaba de la presencia de una persona extraña con una máscara y un cuchillo, que también había vaciado un extintor en las escaleras. Los agentes de paisano que se dirigieron al lugar para efectuar las primeras pesquisas localizaron un cuchillo de 25 centímetros de hoja junto a la puerta de un apartamento, e intentaron que su inquilino les abriera la puerta sin éxito.

La situación se agravó cuando el inquilino comenzó a arrojar objetos contundentes a la vía pública desde el balcón, como un extintor, un cubo con agua hirviendo y una sustancia corrosiva -que desprendía olor a lejía-, siete cuchillos, pesas de gimnasio, un horno microondas y útiles de cocina. Los agentes tuvieron que acordonar la zona para evitar riesgos para los viandantes, al tratarse de un lugar muy transitado, con acceso al paseo marítimo de la localidad malagueña. Además, el joven llegó a amenazar con provocar una explosión, portando en una mano una vela encendida y, en la otra, un bote que podía contener algún líquido inflamable.

La resistencia del sospechoso llevó al desarrollo en la zona de un amplio dispositivo policial con la participación de media docena de radiopatrullas, un negociador y agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). Los efectivos del GOES accedieron sobre las 06:30 horas a la vivienda y neutralizaron al joven, que estaba solo y había colocado un frigorífico tras la puerta principal del inmueble para impedir la entrada de la Policía. No obstante, el organismo contó con la colaboración de los Bomberos de Benalmádena, que desplegaron una colchoneta protectora en la vía pública ante el amago del joven de saltar al vacío. Los agentes observaron daños en la vivienda, también en las zonas comunes del edificio y en los vehículos estacionados en la zona, pero no se han producido daños personales.