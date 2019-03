Detenido un boxeador acusado de abusar de varios alumnos menores en Gran Canaria

La Policía ha detenido al profesor de boxeo, José Santana, conocido como 'Kid Telde', en Gran Canaria, acusado de haber abusado de varios alumnos menores de edad. Al menos cuatro exalumnos le acusan de haber sufrido tocamientos en sus genitales hace más de diez años, en la década de los 90.

Según afirman, el boxeador aprovechaba los masajes para realizar estos presuntos abusos. Algunos tenían entones tan solo 14 años.

Pedro Miranda fue alumno del acusado desde los 11 años, coincidiendo con el tiempo en el que se produjeron los presuntos abusos. Sin embargo, nunca sufrió ninguno, ni vio nada extraño.

"Llegué a las manos de José Santana con 11 años y jamás me ha faltado el respeto. Mientras no se demuestre lo contrario, para mí es inocencente", dice Pedro Miranda, alumno del acusado y excampeón de Europa de Superpluma.

Sin embargo, algunos medios locales aseguraron que la Policía Nacional está estudiando una grabación de 'Kid Telde' con los denunciantes.

En la conversación, aunque no entra en detalles, reconoce haber cometido los hechos: "Paren esto como sea, colaboro con lo que sea, recompenso con lo que haga falta, pero hay que echarle tierra. Eso pasó hace 15 años y les pido perdón". E insiste en que no denuncien: "Me van a meter en la cárcel y me van a arruinar la vida".

La noticia ha impactado a trabajadores y alumnos del gimnasio que le conocen desde hace años. "El gimnasio fue respetado siempre. Lo que hiciesen en su vida privada, es cosa de ellos", dice Rafael Marrero, trabajador de la Escuela de Boseo Kid Telde.

José Santana está detenido acusado de abusos sexuales a menores, pero el delito podría haber prescrito al haber pasado más de diez años.