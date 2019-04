No querían faltar: "Queremos estar aquí, que se nos vea, que condenamos el terrorismo. Que esta gente no tiene religión, son unos criminales". Fueron para decir bien alto que los terroristas no actúan en nombre de los musulmanes: "¿Tiene religión desde cuando el terrorismo?".

Barcelona no sólo rechaza el terrorismo, también la islamofobia. Los momentos más emotivos se vivían en Ripoll. Allí, la hermana de Driss y Moussa Oukabir también alzaba la voz, aunque no podía aguantar las lágrimas: "Trabajar todos juntos para que no vuelva a pasar".

En Bilbao, recordaban que la guerra de los yihadistas no es la suya, que cualquiera puede ser su víctima. También, los musulmanes: "Tenemos miedo de lo que está pasando, por eso estamos aquí".

En el centro cultural islámico de Madrid, minuto de silencio por las víctimas. Musulmanes de toda España se unieron a las concentraciones porque, dicen, contra la barbarie estamos todos juntos: "Estamos todos unidos. Musulmanes, cristianos y todos".

"Debemos trabajar la cohesión social y la convivencia", declaró uno de los manifestantes. Es la mejor manera de acabar con el odio, el de los terroristas y el de los islamófobos. Es la mejor lección de cara al futuro.