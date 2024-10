Un tren de mercancías peligrosas ha descarrillado este jueves a su paso por la localidad guadalajareña de Matillas, lo que ha provocado el corte de la vía, aunque no se han producido fugas de los líquidos transportados.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha explicado que sobre las 06:20 horas han recibido una llamada de alerta en la que se ha informado de que un tren que transportaba mercancías peligrosas líquidas ha descarrilado y que, debido al descarrilamiento, se ha tenido que cortar la vía en ese tramo ferroviario.

Estas mismas fuentes han precisado que no se han producido fugas de líquido y que, aunque se ha desplazado al lugar una ambulancia como medio preventivo, finalmente no ha sido necesaria porque no se han registrado daños personales.

Además, se ha tenido que cortar la GU-157 por presencia de restos del descarrilamiento en la calzada. También han acudido al lugar Guardia Civil, bomberos de Sigüenza, que han comprobado que no se han producido fugas de las mercancías peligrosas, responsables de Adif y mantenimiento de carreteras.

Por su parte, en su perfil de la red social X, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que está interrumpida la circulación entre Baides y Matillas, de la línea de ancho convencional Madrid-Grisén, por la salida de varios ejes de un tren de mercancías. Por ello, se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordo por carretera entre Jadraque y Sigüenza.