Un hombre provoca la alarma en Atocha al amenazar con suicidarse en un vagón

Los pasajeros salen del tren 500 metros antes de llegar a Atocha. Han accionado ellos mismos el freno de emergencia porque un hombre ha amenazado con explotar una bomba en el interior de un vagón. Una testigo explica que "ha entrado un señor diciendo que se iba a suicidar, con cosas en las manos, y que no se iba solo".



El hombre es un español de origen magrebí. Jorge Fernández Díaz ha declarado ante los medios que "no consta ningún dato del detenido sobre supuestas vinculaciones islamistas o radicales". Manuel Marlasca, jefe de investigación de laSexta, ha contado que "la Policía ha conseguido hablar con su psiquiatra, con su médico, y ha dicho que es un tipo con las facultades mentales bastante perturbadas".



Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, ha negado en 'Al Rojo Vivo' que se trata de una amenaza yihadista: "Ha sido una cosa que no tiene nada que ver con el yihadismo, más allá de que haya sido una persona con ascendencia magrebí".



Mientas, Atocha acordonada se llenaba de pasajeros con maletas y de desconcierto. Todos los pasajeros de los trenes han sido desalojados. Además, se han vivido momentos puntuales de pánico. El Samur ha atendido a cuatro personas por crisis de ansiedad. Además, han tenido que tratar a una por una contusión en la muñeca que se ha hecho cuando intentaba saltar de un vagón.



Minutos después, la Policía ha detendio al sospechoso y los Tedax han confirmado que en el interior de su mochila sólo había una chilaba y una botella de agua. Horas después, los agentes han reabierto la zona, haciendo que los nerviosismos hayan sido entonces por no perder el tren.