Nur Houda, profesora en Médicos por el Mundo, ha denunciado el episodio racista que vivió junto a tres de sus alumnos, de 11 y 12 años, en un McDonald's de Melilla.

La docente acudió al restaurante de comida rápida con tres de sus alumnos para comer una hamburguesa. Pero, una vez hecho el pedido, el encargado le comunicó que se tenían que marchar porque eran delincuentes.

"Me dijo que, aunque fueran conmigo, no podían comer dentro del local. Entonces, le dije que si podíamos comer en la terraza y me dijo que tampoco, que esos niños eran delincuentes y ahí no iban a comer", ha explicado en una entrevista en Cadena Ser.

Finalmente, Nur Houda y sus tres alumnos decidieron marcharse y buscar otro restaurante para comer. Fueron los propios niños los que le pidieron irse a otro lugar porque, según asegura su profesora, están acostumbrados a este tipo de situaciones.

Después de que la noticia se hiciera pública, la cuenta de Facebook McDonald's Melilla publicó un mensaje, asegurando que sus trabajadores respetan la inclusión social.

"McDonald's ha sido siempre y es una compañía abierta, con un fuerte compromiso por la diversidad y la inclusión, como así lo demuestra la pluralidad de nuestra plantilla y de los clientes que nos vistan a diario", rezaba el mensaje.

Sin embargo, la profesora ha reconocido en la misma entrevista que el racismo en esta ciudad ha aumentado, llegando a emocionarse al hablar de sus alumnos. "Solo desean que alguien les mire de otra manera y les dé cariño".