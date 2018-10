Denuncia una agresión en plena calle y los agentes le recriminan el uso de gas pimienta contra su agresor

La venta de gas pimienta para defensa personal está permitida en Ecuador, recordó su ministra del Interior, María Paula Romo, en medio de la indignación y la polémica que ha motivado en el país la agresión a una mujer en la calle.

Agentes policiales recriminaran a la mujer por portar y utilizar ese producto para protegerse. La ministra tildó de "terrible" la situación por la que atravesó la mujer y dijo sentirse indignada también por la reacción de los agentes.

La afectada, que en Twitter se identifica como Cristina y dice ser ingeniera civil, relató la agresión sufrida cuando se cruzó con cinco sujetos mientras se dirigía a una academia de baile en la zona de Cumbayá, en un valle cercano a Quito.

"Comentaban algo y se reían, no hice caso y seguí caminando, cuando di dos pasos literalmente uno de estos tipos se separó del grupo y se acercó a mi y de la manera más natural me agarró una nalga. Me quede fría, no sabía qué hacer", dijo.

Añadió que generalmente cuando camina sola y por calles poco transitadas tiene gas pimienta en la mano, por lo que reaccionó y se lo roció en los ojos al agresor.

Cuando se acercaron dos policías metropolitanos, la mujer les explicó lo sucedido y "lo único que pudieron decirme fue: señorita sí sabe que no es permitido tener gas pimienta. No aguanté más y estallé", explicó.