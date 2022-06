El abogado de Silvia, la paciente que lleva más de un mes en coma en el hospital de La Paz por una infección tras una operación estética, va a pedir al juez que exija a los médicos que practicaron esa cirugía los informes médicos, dado que este martes no han aportado ninguno.

El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha tomado declaración como investigados a dos facultativos de la clínica de estética CEME por una posible imprudencia en el tratamiento de Silvia, operada en abril y que permanece en la UCI del hospital La Paz.

Según el abogado, Francesc Jufresa, los médicos no han contestado a las preguntas de la acusación y no han aportado ningún informe. “Han declarado a preguntas de sus abogados, han dicho que todo perfecto, que no tenía nada, y que misteriosamente, de repente, la mandaron a La Paz”, ha explicado. Pero “no han aportado ningún informe”, por lo que ha decidido presentar un escrito al juzgado para solicitar que los "requiera urgentemente".

Respecto a la situación de Silvia, que se encuentra en coma inducido desde hace mas de un mes, ha señalado que “está fatal” y que la situación es “muy difícilmente reversible”. También ha lamentado que se haya pospuesto la declaración del representante legal de la clínica CEME, prevista inicialmente para este martes, al día 21 de junio.

"Esperamos y deseamos que se diga la verdad y que se pueda saber cómo se ha llegado a producir un resultado tan brutal de una intervención que debería ser normal y liviana en términos sanitarios y sobre todo, cómo puede darse una actitud de abandono tan manifiesta cuando una persona está sufriendo como es este caso”, ha declarado el abogado.