Daniel Aragonés, testigo del atentado en Barcelona: "He visto una marea de gente, con mucho terror y gritos huyendo de la zona"

"LA POLICÍA NOS OBLIGABA A METERNOS EN LOCALES"

Daniel Aragonés es un testigo del atentado terrorista de Barcelona. Se encontraba a unos 20 metros del lugar de los hechos. "He visto una especie de furgoneta blanca que iba en contradirección de La Rambla y he deducido que era un atentado", ha señalado. "He podido ver mucha gente arrollada rápidamente". Ha relatado como la Policía les ha encerrado en una heladería donde sólo había terror y nervios.