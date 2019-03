Los contratos navideños aumentarán un 14% en 2015 respecto al pasado año

El inicio del mes de diciembre supone un repunte en las contrataciones. Belén, que acaba de firmar un contrato temporal para los próximos ocho meses, no tiene duda."Si no encontraba trabajo la primera semana de diciembre pensé que no encontraría nada"

Este año aumentan un 14% respecto al año pasado, sobre todo en Madrid y Cataluña. Y cambia el perfil del candidato, "son todo tipo de perfiles. Además de los jóvenes también hay perfiles senior con experiencia" destacan los expertos.

Además, conseguir empleo en Navidad, aunque no sea de tu especialidad, hace que estas fechas se disfruten más. Así lo confirma Vanesa, a la que esta campaña navideña le ha sacado del paro. Aunque es farmacéutica, no rechaza ninguna oferta."La Navidad ya no es un trago tan amargo. Te da un poquito de aire".

Sin embargo, estas campañas navideñas son un espejismo para el mercado laboral ya que las ofertas de trabajo disminuirán en enero.