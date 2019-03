Condenan a cuatro estafadores que robaron 39 millones a testigos de Jehová

Ángeles Medina señala al máximo responsable de una trama de estafadores, ahora ya ha muerto. Ella era amiga de uno de los condenados, su familia perdió 120.000 euros. Medina explica que "es la estafa del dinero y de una persona a la que crees".



Todo ocurrió entre 1998 y 2002, Ángeles Medina pensaba que todo era legal tras ver a responsables del Gobierno catalán en la inauguración de una de las sociedades. Los afectados por la trama invirtieron unos 39 millones de euros en dos sociedades: 'Mutua Más Vida' (11 millones) y 'Rural New Life' (28 millones).



Gracias a la oferta del consorcio de compensación de seguros, los más de 1.300 afectados de 'Mutua Más Vida' han podido recuperar un 89% de su dinero, pero los más de 1.200 de 'Rural New Life' no han visto ni un euro.



Esteban Gómez, abogado de afectados por la estafa, declara que "era un dinero que daban para la mutua, habían firmado un contrato pero no cumplía los requisitos legales". La mayoría de los afectados eran testigos de Jehová, ya que entre los responsables de la estafa hay líderes de congregaciones que decían que el dinero iría a parar de hospitales sin transfusiones de sangre que nunca se construyeron.



Diego Robles también perdió sus ahorros, invirtió 60.000 euros. Testigos de Jehová en España no lo hacen a cámara, pero celebran que, por fin, se haya condenado a cuatro personas por haberse aprovechado de las creencias de la gente.