Comienzan a oficiarse los primeros funerales de los fallecidos en el accidente de tren de Santiago

En San Fernando, Cádiz, todos se han echado a la calle para arropar a familiares y amigos de las 5 víctimas de la localidad que murieron en la tragedia de Santiago.



Antonio, funcionario municipal y una persona muy conocida y querida por haber sido el hermano mayor de la cofradía del Huerto. Sus antiguos compañeros cofrades han entonado una sentida marcha en su honor.

Viajaba a Santiago para celebrar la festividad del patrón lo hacía en compañía de su mujer Josefa, que no ha podido asistir al funeral de su marido por estar ingresada aún tras las heridas sufridas en el tren.



Las muestras de dolor se han repetido en San Fernando sólo 2 horas más tarde. Cuando comenzaba el funeral por el matrimonio de Antonio Reyes y Rosa Quijano. La pareja viajaba en el tren junto a su hija. Una joven de 26 años con síndrome de down que sobrevivió al desastre ferroviario.



La tristeza y los abrazos se sucedían el viernes sin cesar en Colmenar Viejo. Allí se celebraba el funeral por el párroco José María Romeral, apodado "el cura de los niños". Y al que nadie quería dejar de mandar su último mensaje, aunque fuera por escrito. "Era un niño más, el corazón que tenía no era de adulto, era buenísimo", afirmaba una vecina.

El silencio también fue el protagonista en el abarrotado cementerio de Talavera de la Reina. Ningún vecino quiso perderse el viernes por la tarde el último adiós a Luis Manuel Rodríguez de 44 años, una de las víctimas que falleció tras estar en estado crítico en el hospital y el primero de los 6 castellanomanchegos que perdieron la vida en el tren a Santiago.

En Ávila y Valladolid también han tenido lugar funerales por los once fallecidos castellanoleoneses. En la iglesia vallisoletana de San Andrés han despedido a Juan Manuel, de 55 años y a Manuel Sierra, de 40. Ambos eran profesores de instituto.

En Navaluenga, Ávila, ha recibido sepultura Juana Argarida, de 66 años. Su marido, que también viajaba en el tren, se encuentra en la UCI. Tamabién ha fallecido el periodista abulense Enrique Beotas, de 59 años.

En el País Vasco despiden a dos de sus vecinas: Karmele Sanz, de 53 años y natural de Andoain. La segunda víctima, Ángeles Moreno, nacida en Vitoria hace 46 años, profesora de FP en Madrid, viajaba a Santiago para reunirse con sus padres y hermano.