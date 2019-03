Ciudad Lineal, tomada por cámaras de videovigilancia para dar con el pederasta

Los policías que patrullan Ciudad Lineal llevan desde hace unos días las nuevas cámaras de seguridad incorporadas a su uniforme. Ellos han sido los primeros en estrenarlas, porque dar con el pederasta es, actualmente, un asunto prioritario.

"Se trata de seguir las grabaciones que se hacen durante 24 horas y tratar de localizar a alguna persona que pueda encajar en el retrato robot que hay del presunto raptor", explica Daniel Rapado, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El objetivo es tener el mayor número de secuencias para localizar al secuestrador y a su vehículo en algunas de ellas. "Llevan un nivel de encriptación bancario que garantiza que las imágenes no se corrompan ni se puedan manipular", asegura Andreu Soler, dueño la Armería Andreu Soler.

No son las únicas que graban los movimientos del barrio. Otras se dedican a captar las matrículas de los vehículos que circulan por la zona. Ya se han analizado hasta 60.000, lo que ha permitido a los agentes aproximarse a la identificación del vehículo del pederasta.

"Se tiene la seguridad de que el coche que se ha utilizado varía entre tres modelos de una misma marca. Se buscan matrículas de esos modelos para ver dónde están domiciliados esos coches", indica Manuel Marlasca, jefe de investigación de laSexta.

Un trabajo laborioso y para el que se necesita tiempo. El que no tienen los vecinos de ciudad Lineal. "La gente no hay preocupada, no hay nadie en el parque", señala uno de los vecinos. Están desesperados, pues quieren que se detenga al depredador sexual que ya lleva casi un año secuestrando y abusando de las menores del barrio.