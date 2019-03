Centenares de pacientes de IDental denuncian el cierre de clínicas dejándolos con los tratamientos a medias: "Pedimos que nos arreglen la boca"

María Eugenia no puede contener las lágrimas: "Así no se puede dejar a una persona". Denuncia que la clínica en la que se ponía implantes ha cerrado de la noche a la mañana y la ha dejado tirada. "Sólo quiero que me arreglen la boca, poder comer, dormir, trabajar...", añade.

La oferta era tentadora, pero el anuncio, según los pacientes, distaba mucho de la realidad. En una concentración han denunciado mala praxis y el cierre repentino dejando tratamientos incompletos.

María del Carmen que pagó 12.000 euros al contado por colocarse implantes: "Pido que me pongan los dientes, tengo 38 años y llevo así año y medio; no es justo".

Desde la semana pasada los que acuden hasta la clínica en Rivas, Madrid, se encuentran con un cartel de cerrado. Un equipo de laSexta ha llamado al número que aparece y comunica sin parar.

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que han interpuesto hasta 12 expedientes a la empresa por incumplir la normativa técnico sanitaria. De momento, Facua tiene constancia de 610 reclamaciones y sólo en Cataluña hay otras 600 más. Desde Idental no han contestado a laSexta.