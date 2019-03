La carga viral de Teresa es "muy baja" y la infección por ébola está "prácticamente controlada"

Fernando Simón, coordinador de Alertas del Ministerio de Sanidad, afirma que la carga viral de Teresa Romero es actualmente "muy, muy baja", lo cual indica que la infección por ébola está "prácticamente controlada". Simón reconoce que todavía quedan por recuperarse del todo sus pulmones, "pero parece que evoluciona bien". No ha querido exagerar en sus muestras de alegría, pero "vamos teniendo motivos para estar menos preocupados".

Sobre el periodo de incubación del virus Ébola, Simón explica que existen algunos casos en que el periodo sobrepasa los 21 días, aunque no llega al 5%. "En todas las enfermedades hay situaciones extrañas en las que una persona inicia síntomas antes que los demás o muchísimo después que todos los demás". Simón insiste en que cree que el protocolo de actuación ahora mismo es el correcto, el mismo que se emplea en otros países.

Recuerda que el momento más delicado del contagio del virus es cuando se inician los síntomas. "Si alguna persona debe viajar, porque no puede evitarlo, durante el periodo de incubación u observación tiene que comunicarlo a las autoridades de Salud Pública para que le hagan el seguimiento". No obstante, defiende que con ausencia de síntomas no se pueden pretender poner a todo el mundo en cuarentena. "No tiene sentido elevar el nivel de pánico, pero los posibles afectados tienen que ser honestos y comunicar sus síntomas en cuanto aparezcan".