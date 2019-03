Un 'Buzón de la Reparación' para recordar al asesinado por ETA Joseba Pagazaurtundua

La familia de Joseba Pagazaurtundua "no cerrará el duelo sin verdad y sin reparación" y, por ello, ha colocado un buzón en la plaza de Andoain para que aquel que lo desee asuma su particular responsabilidad en el asesinato hace doce años por ETA del que fuera jefe de la Policía Municipal de esta localidad guipuzcoana.

El buzón ha colgado de uno de los árboles que se levanta frente a la escultura "La casa de Joseba", erigida por Agustín Ibarrola, que, un año más, ha sido el lugar elegido por los familiares y amigos de Joseba Pagazaurtundua para celebrar un homenaje en su memoria con motivo del aniversario de su asesinato a tiros en un bar de Andoain.

Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de UPyD y hermana del asesinado, ha indicado que no han pedido permiso al Ayuntamiento, gobernado por Bildu, para colocar el buzón, pero que registrarán una carta en el consistorio, dirigida a la alcaldesa, Ane Karrere, en la que le piden "encarecidamente que no lo retire".

En la misiva, la familia Pagazaurtundua le explica que "no cerrará el duelo sin reparación" y que esta iniciativa servirá para que todo aquel que lo desee, si quiere de forma anónima, pueda "construir esa reparación mediante la asunción de su particular responsabilidad en el asesinato de Joseba y del resto de víctimas del terrorismo, expresando la memoria del mal del que se liberan".

Le aseguran además que el asesinato de su familiar fue un "crimen muy local", especialmente vinculado a Andoain, y lamentan que en estos doce años "ninguno de los vecinos" que lo fomentaron haya hecho llegar a la familia "una sola crítica sobre su responsabilidad difusa o directa" en el mismo.

También le dicen que así, a través de este buzón de color blanco, recordarán a esos "cientos de vecinos de Andoain la necesidad de construir un escenario de futuro presidido por la dignidad y sin maquillajes" sobre la persecución sufrida "por el simple hecho de querer vivir en una España democrática y constitucional".

En su discurso, Maite Pagazaurtundua ha recalcado que la familia aún no ha obtenido la "reparación debida, que no es judicial, sino política, social y humana" y ha advertido de que si no la consiguen tampoco por medio de este buzón regresarán el próximo año a este plaza de Andoain, en la que hoy se han congregado familiares y allegados del asesinado, entre ellos su viuda, Estíbaliz Garmendia, y políticos de UPyD, encabezados por su líder Rosa Díez, y representantes del PP como Juan Carlos Cano y Ramón Gómez.

En el acto, también ha intervenido la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, Consuelo Ordóñez, quien se ha dirigido a Joseba para decirle que se encargarán de mantener viva su memoria y que recordarán "su último grito" hasta que se les "quiebre la voz”.

El homenaje celebrado en Andoain ha contado asimismo con la intervención del filósofo Fernando Savater, quien ha abogado por recordar siempre "no sólo que murió sino por qué murió" Joseba Pagazaurtundua, que no fue por una "riña en un bar o por una casualidad" sino por unas ideas políticas.

El exparlamentario socialista Ignacio Latierro, encargado de abrir el acto, ha dicho que sin pretender comparar el terrorismo yihadista con el de ETA sí que existe en ambos "una raíz común en el fanatismo" ya que unos "asesinan por Dios", mientras que los otros "mataban por la patria".