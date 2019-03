En Betanzos se multa con 100 euros a quien busque comida en los contenedores

Betanzos, villa coruñesa con bonito casco histórico, quiere lucirse, así que nada de tirar basura a la calle, ni rebuscar comida ni objetos de valor. Si no, multa de 100 euros.



El BNG pedirá en un pleno que se revoque la medida adoptada por el PP, pero que el PSOE mantiene ahora. "Es Una ordenanza antisocial y muy injusta", afirma Enrique del Río, portavoz de BNG en Betanzos.



Desde el ayuntamiento comentan que sólo se multaría a quien después de rebuscar dejase tirado el resto de la basura y, aun así, comentan, la Policía advertiría y no multaría. "No cabe ningún sentido de que se intente sancionar ni con 100 euros ni con ninguna otra cantidad", explica Antonio Vázquez, concejal de Urbanismo.



Muchos comerciantes no apoyan la multa, aunque entienden que para que haya orden en las calles, hay que cumplir normas. "Si no tienen dinero cómo lo van a evitar", se pregunta un vecina.



La misma ordenanza municipal también multa la colocación de folletos en los limpias de los coches. Para el BNG, el reparto de publicidad también supone puestos de trabajo.