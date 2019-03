Aumenta un 74% el número de personas que piden asilo en España

Los últimos años en la vida de Alexandra han estado marcados por el miedo y la inseguridad. Activista por los derechos de los transexuales en Honduras ha visto peligrar su vida en más de una ocasión. “Yo creo que los que luchamos en Honduras con el problema de transexualidad o una ONG todos estamos amenazados”, asegura.

No solo ha sufrido amenazas, sino que también ha sido sometida a vejaciones, abusos y humillaciones. Sufrió un secuestro de un mes del que todavía no sabe cómo salió con vida. “Ellos me tiraron al barranco, en un saco y fue cuando me dispararon varias veces y fue cuando tengo las dos balas en mis piernas”, cuenta.

Gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado consiguió tramitar su solicitud de asilo en un tiempo récord, algo nada habitual. Según el último informe de CEAR pedir asilo en España es una carrera de obstáculos y las solicitudes van en aumento: “En el año 2013 se produjo un incremento en el número de personas que han llegado a nuestro país solicitando protección internacional”, afirma un miembro de CEAR.

En total 4.500 personas, el dato más elevado en los últimos 5 años. Ahmed pertenece a la tercera generación de refugiados palestinos reconocidos. Activista y defensor de los Derechos Humanos, nació y creció en el campo de refugiados de Gaza bajo el amparo de la UNRWA, pero la situación en Gaza se hizo insostenible: “La presión que te pone la ocupación israelí, el sentir miedo todos los días, el tener miedo sobre tu vida”, manifiesta Ahmed.

Una situación que a día de hoy no ha cambiado: “La gente está muriendo y de verdad muriendo, por falta de alimentos, de medicamentos”, añade. A diferencia de ellos, Alexandra y Ahmed lo han conseguido.