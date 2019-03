Una asociación animalista con 60 caballos maltratados pide ayuda para poder darles de comer

Gala es una yegua que hasta hace tres meses estaba apaleada, deshidratada y sin poder levantarse, y ahora está totalmente recuperada y feliz. Es uno de los más de 60 caballos maltratados que ha rescatado la asociación CYD Santa María y que pide ayuda a la desesperada.

Concordia Márquez, presidenta de CYD Santa María lo explica: “Necesitamos comida para los animales porque es que no tenemos a veces para llegar a final de mes”.

Cada día reciben, al menos, cinco nuevos avisos de caballos abandonados y en lamentables condiciones. Se sienten impotentes porque teniendo las instalaciones, no pueden acogerlos: “Sabemos que vamos a llegar, vamos a ver algo dantesco como siempre nos encontramos y me voy a quedar con cara de tonta diciendo: qué hago contigo, si no voy a poder darte de comer, ¿Cómo te rescato?”.

Cada día los caballos comen 50 alpacas, lo que supone como mínimo 2000 euros de gasto al mes. Sin ningún tipo de ayudas, esta asociación teme tener que cerrar sus puertas.

Los caballos victimas del abandono, llegan traumatizados y la mejor medicina es el cariño. Luciano Da Silva, encargado de CYD Santa María, cuenta como son los recates: “Los animales llegan en un estado muy lamentable y al cabo de poco tiempo con el cariño y la paciencia que tenemos con ellos, ya podéis ver el resultado”.

Ahora estos animales solo esperan que la falta de recursos no les deje sin esta segunda oportunidad. Para ayudarles la asociación ha habilitado su página web, www.asociacioncydsantamaria.es y el número de teléfonfo 610 39 70 27.