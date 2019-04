Así es 'Compartiendo motivos', el campamento para niños con prótesis: "Da igual qué tengamos cada uno, lo importante es que seamos amigos"

Las manualidades, la tirolina o pasear a caballo no son ningún impedimento para estos niños. "Desde el momento uno, me ha dicho que me podía ir, ha hecho todas las actividades, no tiene límite", señala una madre.

Tienen entre 4 y 18 años y comparten una semana en un campamento algo diferente: todos llevan prótesis. "Da igual qué tengamos cada uno porque lo único que importa es que seamos amigos", destaca Ana Bazaga, participante. Por su parte, Regina Uriarte indica que todos se llevan bien a pesar de la diferencia de edad, los pequeños son muy cariñosos".

En estos siete días, se fomenta la amistad y, también, se estimula la autonomía, algo que todos reclaman. "No quieren que les ayudes, quieren hacerlo todo solos", explica Manuel García, monitor del campamento.

Cada día disfrutan de actividades al aire libre con monitores que les supervisan, pero también aprenden a conocer mejor su prótesis. "Quizá las limitaciones las ponemos nosotros y no los niños", declara Manuel. Niños con ganas de disfrutar cada segundo en un entorno de igualdad y superación 'compartiendo motivos' en un especial campamento: http://campamentocompartiendomotivos.es/#features