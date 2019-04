Así se burlaba Paco Sanz de sus donantes a los que estafó 250.000 euros: "Quiero dinero, los mensajes me sudan los huevos"

Paco Sanz, de 46 años, para el que el juez ordenó prisión sin fianza el pasado 9 de marzo, fue arrestado junto con sus padres en una operación de la Policía Nacional por estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, a través de la 'Asociación Paco Sanz para la investigación del Síndrome de Cowden' con la que pedía ayuda para su tratamiento desde 2010.

Sanz grababa unos conmovedores vídeos pidiendo donativos pero en sus tomas falsas se jactaba de los donantes. Frases como "necesito vuestro impulso, para verdaderamente vencer a la muerte, porque está tocando a la puerta…" que acababan con un corte de mangas acompañado de un grito: "¡Tomaaa! ¿Ha quedado chulo?". En las escenas también se frotaba la entrepierna con gran desprecio.

"Ahora me he metido aquí la sonda (en la nariz) pero la verdad no sé si me la van a meter por la nariz o me la van a meter por el culo", decía en otra escena en la que se introducía un tubo médico por la nariz.

Sus familiares también participaban de la estafa y aparecen en escenas mostrando un gran cachondeo. "No te rías cojones", les decía Sanz en una ocasión, mientras que en otra, participaba en el cachondeo con su madre: "Me río de las tontadas que dices".

Su novia también participaba en estas grabaciones de pura ficción: "Si no conmueves no te darán dinero, tú lo que quieres es dinero no comentarios". A lo que Sanz contestaba con sorna: "Yo no quiero conmover a nadie, que les den por culo. Necesito vuestra visa, dinerito 'flus' 'flus', billetitos morados".