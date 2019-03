Antonio del Castillo: "El despilfarro es pagar el sueldo de este caballero"

En declaraciones a los medios de comunicación, el padre de la joven sevillana ha calificado las palabras del titular andaluz de Justicia sobre la búsqueda de su hija como "vergonzosas y desafortunadas" y ha pedido su "dimisión inmediata". En su opinión, "el verdadero despilfarro está en pagar el sueldo de este caballero porque no tenía que estar en el puesto en el que está trabajando".

Antonio del Castillo ha recordado que la Junta de Andalucía "nunca ha puesto dinero" para la búsqueda de su hija desaparecida desde hace casi cinco años, por lo que no entiende "a qué vienen estas declaraciones cuando ellos están financiando la búsqueda de los desaparecidos en la Guerra Civil, cosa que veo lógica, y yo nunca me he metido".

"Ni jueces, ni fiscales han apoyado el trabajo policial y hay muchas verdades que no quieren saber y mucha parte de culpa la tiene este señor", ha lamentado el padre de Marta, que ha pedido "que dejen trabajar a la policía, que aquí no se está hablando de dinero".

Tras apuntar estas declaraciones han supuesto un "mazazo" para la familia de la joven, Del Castillo ha apuntado que "nunca han recibido apoyo ni palabras de aliento" desde la Junta de Andalucía y que por este motivo se siente "avergonzado" de los dirigentes políticos de Andalucía.

Finalmente, ha recordado que espera una disculpa por parte del consejero de Justicia por sus "desafortunadas" palabras y ha asegurado que si es necesario se "manifestará" en la calle para pedir su dimisión.