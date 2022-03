Ana Pastor afirma que el documental sobre su vida le ha dado cosas buenas a Nevenka Fernández: "Ha recibido mensajes de gente que, por un lado, le ha pedido perdón por no estar altura, y otros que le han dado las gracias, los más jóvenes, porque ha abierto un camino sin saberlo". Y es que la periodista recuerda que Nevenka ha sido la primera en el "me too" que conocemos ahora.

Además, la presentadora explica cómo se encuentra la joven ahora, 20 años después de tener que abandonar España tras denunciar al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual. "Está mucho mejor, nos está viendo y siente el cariño que no tuvo hace 20 años", destaca Ana Pastor.