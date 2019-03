El alcalde de Vitoria: "Las razones higiénicas de una piscina no entienden de perjuicios"

"Las razones higiénicas de una piscina no entienden de perjuicios y, por eso, no entiendo cómo he tenido que escuchar a concejales de la oposición y de otras asociaciones cargar contra una decisión como ésta", ha manifestado en declaraciones a Radio Euskadi.

Después de que usuarios de las piscinas municipales de Vitoria hayan denunciado y publicado en las redes sociales fotografías de mujeres bañándose completamente vestidas e incluso con velo, el primer edil ha reiterado su exigencia de que las normas se cumplan "para todos igual y que no haya excepciones".

"La norma es que no se puede bañar uno vestido en las piscinas municipales con toda la ropa y menos aún con el velo. La ropa de calle no está admitida en las piscinas y la normativa es para todos igual", ha explicado, para lamentar que, ante una decisión como ésta, "hacer cumplir la ley para todos y no permitir excepción alguna", sirva para los grupos de la oposición o para asociaciones como SOS Racismo para acusarle "de no se qué", en lugar de apoyarle en una decisión "de sentido común".

En este sentido, ha manifestado que los ciudadanos, en las redes sociales y en la calle, le han trasmitido que "ya es hora de que las normas sean iguales para todos en todas las circunstancias". "Si uno cree en la igualdad, tiene que aplicarla en todo momento. También en cuestiones como ésta", ha destacado.

Maroto ha aseverado que acudir a las piscinas municipales "no es una obligación" y ha añadido que, "si a alguien no le gustan las normas que tiene el Ayuntamiento en sus piscinas públicas, lo tiene muy fácil. No ir a ellas".

"Tenemos por razones de higiene una serie de normativas y entre otras una de no bañarse con toda la ropa puesta. O te cambias de ropa y te pones un traje de baño o los socorristas te llamarán la atención por indicación del Ayuntamiento. Las normas son iguales para todos y no voy a hacer excepción para nadie porque no se justifica", ha insistido.

En esta línea, ha reiterado que las normas son iguales para todos y, en este caso, la aplicación de "algo tan sencillo sobre cómo utilizar las piscinas públicas no hay más que decir. La norma es para todo el mundo igual".

Por último, ha apuntado que "si a alguien no le gusta, cerca de Vitoria existe una pantano donde uno puede bañarse con ropa, hacer submarinismo o usar tablas de surf, que no se pueden usar en la piscina". "Cada uno debe saber dónde está y qué reglas debe cumplir. Si acepta las reglas, las debe cumplir y si no las aceptas, se le llama la atención como hemos hecho", ha concluido.