El acusado de asesinar a su pareja asegura que no sabía que estaba embarazada

"Ella me golpeó con una lámpara en la cabeza, cogí una corbata (...), la puse alrededor de su cuello, apreté 10 segundos y salí de la habitación. Ella se levantó y golpeó la puerta. (...) cuando volví una hora después, estaba muerta".

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a Dorel, un hombre que presuntamente mató a su mujer, embarazada de cinco meses, propinándola varios golpes y estrangulándola con una corbata en el domicilio que ambos compartían en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

La Fiscalía pide para el acusado, Dorel M., de nacionalidad rumana, una pena de quince años de cárcel por los delitos de homicidio y aborto, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el procesado y su novia, Viorela Alexandra M., iniciaron una discusión cuando se encontraban en el domicilio que compartían en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz el 5 de abril de 2011.

El hombre la empujó hasta la cama, le propinó varios puñetazos y bofetadas para, a continuación, enrollarle una corbata alrededor del cuello, lo que le causó la muerte por estrangulamiento.

Tras ello, Dorel M. mostró el cadáver de su compañera sentimental a su padre residente en Rumanía a través de Internet gracias a una cámara web.

El progenitor alertó a la Policía rumana y ésta avisó a la Policía española, que se trasladó a la vivienda que la pareja compartía. Así, los agentes detuvieron a Dorel M., quien ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza el 6 de abril de 2011 por orden de la juez titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz.

Para la abogado de Dorel, Blanca Coso, no hay ninguna duda de que todo fue un accidente. "no había ninguna intención de acabar con la vida de ella", aunque Dorel no ha sabido explicar cómo murió su pareja, pero ha asegurado que no sabía que estaba embarazada, sin embargo, su hermano y su padre lo han dejado en evidencia.

Según la abogada de Viorela, Natalia Tejera, "el testimonio del acusado ha incurrido en muchas contradicciones".