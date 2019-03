El PP acusa a Gómez de "matonismo" tras su amenaza de querellarse contra el Gobierno por los enfermos de hepatitis C

Teresa Angulo, la portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, ha denunciado las "ansias de protagonismo" y "el matonismo político" del secretario general del PSM, Tomás Gómez, que "solo busca titulares". De esta forma lo indica en un comunicado tras anunciar Tomás Gómez que su formación interpondrá una querella contra el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid si en cinco días el próximo Consejo de Ministros no asegura el medicamento para todos los pacientes de hepatitis C que lo necesiten.

"Nos parece intolerable que quiera aprovecharse del sufrimiento de los enfermos para buscar un titular y minutos de gloria en la televisión", subraya quien considera que "ese afán de protagonismo no ayuda en nada ni a los enfermos ni a las autoridades sanitarias, que están trabajando para hacer llegar los nuevos medicamentos a los pacientes de hepatitis C a través de un Plan Estratégico". Lo que ha hecho Gómez es "un claro ejemplo de matonismo político: o haces lo que yo quiero o me querello contra ti", opina la portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, antes de señalar que "las cosas no se hacen así".

Dentro del propio Partido Socialista, hay políticos que, "desde la discrepancia", hacen propuestas en favor de los enfermos como el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, que presenta iniciativas para mejorar la situación de los enfermos de hepatitis C en lugar de acudir a los tribunales, añade. "Si ese es el modelo de hacer política que propone Tomás Gómez, no me extraña que esté en la oposición", asegura.

Angulo recuerda, asimismo, que "el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ya ha explicado que se está trabajando en colaboración con las comunidades autónomas en un Plan Estratégico en relación al tratamiento de esta enfermedad por el cual se tratarán entre 5.000 y 6.000 pacientes con los nuevos medicamentos para la hepatitis C, y que pueden llegar a 7.000 cuando se aprueben nuevos medicamentos". España, recuerda la portavoz del PP, es uno de los primeros países de la Unión Europea en incorporar los medicamentos de última generación contra la hepatitis C, que no están disponibles en la mayoría de los Estados miembros, como el simeprevir, el sofosbuvir o el daclatasvir.

Además, explica, el uso de todos estos medicamentos se organizará de acuerdo a los criterios de los expertos que pertenecen a las sociedades científicas especializadas que participan en la elaboración de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT). Añade que la guía de la Estrategia Terapéutica que se elabora sobre los IPT se aprueba en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades.